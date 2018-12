Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 22 anos morre após ser esfaqueado em rua de Viana do Castelo

Agressor está em fuga. Ataque aconteceu na Travessa do Pico, em Areosa.

19:53

Um jovem de 22 anos morreu esta segunda-feira na sequência de uma agressão com arma branca, em Areosa, Viana do Castelo, sendo o agressor procurado pelas forças policiais, disse à Lusa o segundo comandante da PSP local.



A vítima e o agressor conheciam-se, mas as motivações que levaram à agressão são ainda desconhecidas.



A identidade do suspeito que se encontra em fuga também não é conhecida.



O segundo comandante da PSP de Viana do Castelo adiantou que a vítima, de 22 anos, é residente naquela freguesia urbana de Viana do Castelo.



Fonte dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo acrescentou que o jovem, que se encontrava em estado grave mas acabou por morrer, foi transportado ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.



A mesma fonte referiu que o alerta às autoridades foi dado cerca das 18h09. A agressão ocorreu na Travessa do Pico, em Areosa.



No local está a PJ de Braga. Ao mesmo local compareceram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo, com um veículo e dois operacionais, a Viatura de Emergência Médica (VMER) e a PSP.