Jovem morre após mergulhar no rio em Vila Real

Um jovem, de 31 anos, morreu na madrugada deste domingo, durante um mergulho no rio Corgo, em Vila Real.





Ao que tudo indica, a vítima mortal estava a conviver com amigos, no parque florestal da cidade e ter-se-á atirado à água, quase despido, numa brincadeira. A vítima bateu com a cabeça numa pedra e entrou em paragem cardiorrespiratória.





Os meios de socorro foram ativados e os Bombeiros da Cruz Verde iniciaram manobras de reanimação quando chegaram ao local. O jovem foi transportado para o hospital, onde o óbito foi declarado.





Os psicólogos do INEM foram chamados ao local do incidente para prestar apoio aos amigos do jovem.





O corpo foi transportado pelos bombeiros da Cruz Verde para o Instituto de Medicina Legal de Vila Real onde será autopsiado.





A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente fatal.