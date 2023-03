Populares ajudam jovem a sair de carro acidentado na Circunvalação no Porto

Um jovem, de 19 anos, morreu, esta madrugada de sexta-feira, num violento despiste, na Circunvalação, no Porto. Dentro da viatura, seguiam mais quatro pessoas – três homens, de 19 anos, e uma mulher de 22. Dois dos feridos, entre elas a mulher, ficaram em estado critico.



O alerta foi dado cerca das 0h17. No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Porto, os Bombeiros Portuenses e as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação dos Hospitais de S. João e Santo António. Quando chegaram ao local, três vítimas estavam encarceradas e duas já fora da viatura. O óbito do jovem de 19 anos foi declarado no local.





Os outros quatro feridos foram encaminhados para o Hospital de S. João, no Porto. As causas do despiste estão ainda por apurar. A PSP esteve no local e investiga.