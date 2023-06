Um jovem de 19 anos foi baleado na madrugada desta segunda feira e deixado por amigos à porta das urgências do hospital Garcia de Orta, em Almada.A vítima acabou por não resistir e o óbito foi declarado. Por se tratar de um homicídio, a Polícia Judiciária já está a investigar o caso.Segundo oapurou, a vítima residia na Quinta da Princesa, no Seixal. Não há para já informação sobre a origem do crime.