Uma violenta colisão, na noite de sábado, entre um ligeiro de passageiros e um motociclo ditou a morte de Bernardo Neves Raimundo, de 18 anos, em Almofala de Baixo, Figueiró dos Vinhos. O jovem condutor do veículo de duas rodas, que regressava a casa após momentos de convívio com amigos, não resistiu aos graves ferimentos provocados pelo embate e o óbito foi declarado no local pela VMER do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.









O corpo do jovem, que era residente na aldeia do Louriçal, em Pombal, foi transportado para o Instituto Médico de Medicina Legal, onde será sujeito a autópsia. Nas operações de socorro estiveram ainda envolvidos oito operacionais dos Bombeiros de Figueiró dos Vinhos e da GNR, apoiados por quatro viaturas.