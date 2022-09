Um jovem ficou em estado considerado grave após a moto que conduzia ter colidido com um carro. O acidente ocorreu esta quarta-feira às 18h12 na Estrada Nacional 201, na Lage, Vila Verde.



Foi assistido no local pelos bombeiros e transportado para o Hospital de Braga. Também o condutor do carro foi hospitalizado por precaução.





No local esteve também o INEM e a GNR.