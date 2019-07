Jovem polaca violada e abandonada nua em Albufeira

A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira a detenção, em Lisboa, do suspeito de violação de uma jovem, polaca, em Albufeira, na semana passada. A rapariga, de 18 anos, foi abusada numa casa devoluta, por um amigo, e abandonada nua.Conforme onoticiou esta segunda-feira, a situação aconteceu durante a madrugada, com a jovem a ser levada pelo homem, de quem seria amiga, para uma habitação, na rua dos Palhinhas.Aí, foi obrigada, "mediante o uso de força física, a suportar práticas sexuais contra sua vontade", explica a PJ. Ao que oapurou, foi forçada a fazer sexo oral e também a copular com o violador.O homem, 44 anos, que chegou a agredir a jovem para a obrigar ao sexo, abandonou depois o local. Sem roupa, a polaca foi então pedir ajuda às autoridades, contando o que se tinha passado.Foi levada ao Hospital de Faro onde recebeu tratamento aos ferimentos e realizou exames para confirmar o abuso.Com a descrição física do homem e outros elementos - nomeadamente o número de telemóvel -, os inspetores da Diretoria do Sul da PJ chegaram rapidamente ao suspeito, que tinha fugido para Lisboa.Foi detido nessa cidade, no sábado, e, já presente a tribunal para aplicação de medidas de coação, ficou em prisão preventiva, indiciado pelo crime de violação.O homem é "divorciado, desempregado e tem antecedentes criminais por crimes violentos", refere, em comunicado, a PJ.