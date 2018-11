Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem português suspeito de ter esfaqueado duas pessoas em Espanha sai em liberdade

Agressões tiveram lugar na madrugada da última segunda-feira, numa briga ocorrida na Avenida Catalunya de Puigcerdà.

Um cidadão português detido em Puigcerdà, Espanha, no início da semana com mais dois jovens menores por suspeita de tentativa de homicídio foi ouvido quarta-feira por um juiz e posto em liberdade, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da polícia local.



De acordo com fonte dos Mossos d'Esquadra, a polícia regional catalã, o cidadão português foi ouvido na quarta-feira por um juiz de instrução, que o libertou com a medida cautelar de termo de identidade e residência.



Por outro lado, os dois outros jovens que o acompanhavam e que também tinham sido detidos foram colocadas na terça-feira, um dia antes, à disposição da procuradoria-geral responsável pelos menores de idade.



Os Mossos d'Esquadra prenderam os três jovens em Puigcerdà, capital de um município catalão que faz fronteira com a França e Andorra, por suspeitas de dois crimes de tentativa de homicídio e outros danos.



O detido português tem 20 anos e os eventos tiveram lugar na madrugada da última segunda-feira, numa briga ocorrida na Avenida Catalunya de Puigcerdà.



Quando a polícia regional chegou ao local encontrou duas pessoas feridas com uma arma branca e, mais tarde, os agentes prenderam os alegados criminosos num outro local da mesma localidade.



De acordo com fonte do Consulado de Portugal em Barcelona o jovem português ou a sua família não solicitaram a ajuda consular a que têm direito.