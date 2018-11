Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem que caminhava com auscultadores morre colhido por comboio em Oeiras

Acidente aconteceu na estação da Cruz Quebrada, no Dafundo.

10:04

Um jovem de 22 anos morreu na manhã desta sexta-feira ao ser colhido por um comboio na Cruz Quebrada, no Dafundo. A vítima estaria a atravessar a linha quando foi atingida pela composição. Ao que tudo indica, ter-se-à tratado de um acidente.



Segundo revelou ao CM fonte polical, o jovem caminhava com auscultadores nos ouvidos e não se terá apercebido da presença do comboio. Quando reparou na composição, já era tarde demais.



O caso aconteceu pelas 8h22 desta sexta-feira e obrigou ao corte da circulação durante alguns minutos, que foi entretanto normalizada.



Estiveram no local os bombeiros do Dafundo, o PSP, o INEM e elementos da Infraestruturas de Portugal.