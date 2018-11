Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça passageiros com faca e faz parar comboio

Comboio fez paragem forçada em Santarém para deter o homem que estava a causar o pânico.

Por I.J. | 09:34

Um comboio que seguia de Tomar para Lisboa fez uma paragem forçada na estação de Santarém, para a PSP deter um homem de 35 anos que se trancou na casa de banho, depois de ter ameaçado passageiros com uma faca de cozinha e incendiado os papéis que estavam no caixote do lixo.



Antes de se fechar na casa de banho, o homem ainda acionou por três vezes o alarme do comboio, causando o pânico entre os passageiros, que temeram pela sua segurança.



O caso ocorreu na sexta-feira, pelas 20h00, e o homem passou a noite sob detenção, tendo ontem de manhã sido levado a tribunal para julgamento sumário. Durante a audiência, não apresentou um discurso coerente, o que levou o juiz a determinar o seu internamento compulsivo num hospital psiquiátrico.



Não possuía qualquer identificação nem tem residência conhecida. Quando estiver recuperado, será de novo levado a tribunal, para responder pelos crimes de ameaça, incêndio e perturbação de meio de transporte público.