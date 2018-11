Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 55 anos morre colhido por comboio

Morte da vítima foi declarada no local.

06:00

Um homem, com cerca de 55 anos, morreu este sábado trucidado por um comboio ao atravessar a linha do Sado, no Pinhal Novo, numa zona que está vedada a peões. A morte da vítima foi declarada no local.



Foi às 12h50 que soou o alerta. A vítima transportava dois sacos de compras e, ao que tudo indica, regressava a casa.



Apesar de aquela ser uma zona vedada, é muitas vezes usada para fazer a travessia da linha. O homem foi colhido numa curva e obrigou ao corte da circulação durante meia hora.



A GNR foi chamada ao local e investiga agora as circunstâncias desta morte.