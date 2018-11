Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento ferroviário faz um morto em Setúbal

Linha do Sado teve de ser cortada.

14:46

Um homem de 55 anos morreu este sábado, ao início da tarde, após ter sido colhido por um comboio na linha do Sado



O comboio, da CP, tinha saído do Barreiro e tinha como destino Setúbal.



A vítima foi colhida numa zona vedada à passagem de peões, numa curva.



No local estiveram bombeiros voluntários do Pinhal Novo, INEM de Setúbal, GNR e Infraestruturas de Portugal.



O alerta foi dado às 12h50 e a linha teve mesmo de ser cortada.