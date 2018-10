Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem residente no Algarve promove recolha de lixo em 58 países

Projeto GiveSeaLifeAHand nasceu em praia do Algarve e já se tornou internacional.

Por Diana Santos Gomez | 11:32

"Desde criança que comecei a limpar praias, apanhava o lixo com um amigo em troca de gelados. Não o faço por estar na moda sempre tive uma consciência ecológica." A afirmação é de Tomás Tigchelaar, de 26 anos, cuja infância foi já um prenúncio do projeto de reciclagem que criou depois de se formar em engenharia civil.



Este jovem, com raízes holandesas mas residente no Algarve, é o autor do projeto GiveSeaLifeAHand, que em português significa ‘dar uma mão à vida marinha’. Nasceu em dezembro do ano passado, na praia dos Rebolos, em Vila do Bispo, e já chegou a vários países do Mundo.



Tem como objetivo incentivar à recolha de lixo por parte de voluntários, que depois tiram uma fotografia com os objetos em forma de uma mão. Em menos de um ano, já tem publicadas no Instagram mais de 100 fotografias tiradas em 58 países. Ucrânia foi o primeiro país onde a iniciativa começou a ganhar contornos internacionais.



Seguiu-se África do Sul, Egito, Filipinas, Rússia, Gâmbia e China. O objetivo do jovem é chegar "a todos os países do Mundo".



Tomás, que já recolheu 100 quilos de lixo num ano, alerta que "a esferovite, que não pesa nada, polui mais do que plástico maciço". Em 2016, por exemplo, a marca Coca-Cola produziu cerca de 110 biliões de garrafas de plástico.



O jovem já deu palestras em escolas e defende que a solução é a pedagogia e a "redução da compra de plástico porque essa é a origem do problema".



No próximo ano, quer ir ao Burkina Faso, em África, entregar quatro máquinas de reciclagem. Para isso está a angariar fundos, desde agosto, através de uma página da internet.