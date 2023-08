Um rapaz de 14 anos sofreu queimaduras graves na cara, peito e braços, esta quinta-feira, em Galegos Santa Maria, Barcelos.



A vítima, que se queimou com óleo a ferver, foi transportada para o Hospital de São João, no Porto por uma equipa dos Bombeiros de Barcelos, com acompanhamento da equipa médica da VMER de Barcelos.

O acidente aconteceu por volta das 14h30, numa casa junto à Igreja Paroquial de Galegos Santa Maria.