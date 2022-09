Foi transportada para o Hospital de S. João, no Porto.Uma mulher com cerca de 50 anos sofreu queimaduras graves, esta manhã, na sequência de uma explosão de uma lata de spray, ao que foi possível apurar, numa fogueira que a própria tinha ateado, em casa, em Arnoso Santa Maria, Vila Nova de Famalicão.Os bombeiros Famalicenses foram mobilizados para o local, às 11h17 e devido à gravidade das lesões sofridas, a vítima foi encaminhada, com acompanhamento da equipa médica da VMER, para o Hospital de S. João, no Porto.