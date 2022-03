Um homem, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos considerados graves, este sábado de manhã, após ter caído do telhado de uma casa em Arnoso Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão. A vítima foi socorrida no local pelos bombeiros e transportada ao Hospital de Braga.O homem estava a reparar o telhado quando escorregou e caiu de uma altura considerável. Sofreu vários ferimentos. As causas do acidente estão ainda por apurar. A GNR esteve no local e investiga o caso.