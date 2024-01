Um homem de 20 anos e um menor que o acompanhava são suspeitos de terem realizado 15 roubos com ameaça de faca em estações do Metropolitano e de comboios de Lisboa e Amadora.O menor foi constituído arguido e o jovem detido no metro da Reboleira pela PSP, através da Divisão de Segurança a Transportes Públicos, estando já indiciado por oito dos roubos e colocado em prisão preventiva. De acordo com o Comando de Lisboa da PSP, “todos os roubos foram praticados no decurso do mês de dezembro, numa estonteante deriva criminal”. O detido era o “elemento nuclear do grupo”, tendo a responsabilidade de guardar em casa os artigos roubados, na maioria telemóveis e carteiras.