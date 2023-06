Judiciária investiga homem encontrado em poço dentro de prédio em Sintra

Um homem dado como desaparecido desde o dia 30 de maio foi encontrado, no sábado, sem vida no interior de um poço numa habitação em Casal de Cambra, Sintra.O alerta foi dado pelas 10h30, depois de vizinhos terem visto a carteira e um maço de tabaco da vítima junto à porta, no rés do chão do edifício.A PSP tomou conta da ocorrência, mas por existirem dúvidas sobre a forma como a vítima foi parar ao poço, a Polícia Judiciária foi acionada. As causas da morte não estão para já determinadas, pelo que todas as hipóteses – crime, acidente ou suicídio – estão em aberto.