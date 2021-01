Juiz anula audiência no Conselho Superior de Magistratura

A juíza Marília Fontes anulou a audiência, marcada para esta terça-feira, com o conselheiro António Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), e por inerência do Conselho Superior de Magistratura.



A magistrada e o colega Rui Teixeira avançaram com uma providência cautelar, e ontem com a ação principal junto do STJ, que levou ao adiamento da tomada de posse dos juízes presidentes de três comarcas (Lisboa, Lisboa-Norte, e Lisboa-Oeste), que também estava marcada para hoje. Alegam falta de fundamentação do processo.

