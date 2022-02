De uma pensão de 15 mil euros/mês, Manuel Pinho, antigo ministro da Economia e suspeito de corrupção no processo da EDP, vai ter de viver, nos próximos meses, com 2.115 euros de rendimento mensal. Esta é a consequência da apreensão decretada, no início desta semana, pelo juiz de instrução Carlos Alexandre ao valor mensal da reforma do antigo ministro da Economia.