O juiz Ivo Rosa fica em exclusivo com o Caso BES.A informação foi confirmada aopelo Conselho Superior da Magistratura.A decisão agora conhecida significa que a instrução do processo, que visa o ex-banqueiro Ricardo Salgado, pode começar em janeiro de 2022 como o juiz já tinha antecipado aos advogados de defesa.Recorde-se que Ivo Rosa tinha já pedido exclusividade do processo "Operação Marquês", a qual foi já aceite.Em atualização