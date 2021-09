Juiz Ivo Rosa quis impedir escutas a irmãos iraquianos do Daesh

O juiz de instrução Ivo Rosa queria travar as escutas que estavam a ser realizadas aos irmãos iraquianos ligados ao Daesh, avançam esta quinta-feira o Expresso e o Diário de Notícias.



De acordo com os jornais, Yasir e Ammar Ameen, foram alvo de escutas telefónicas pouco tempo depois de começarem a ser investigados no verão de 2017.





Ivo Rosa tentou opor-se ao Ministério Público, que os investigava, mas foi derrotado pelos juízes do Tribunal da Relação.

Recorde-se que os dois irmãos foram detidos na passada semana pela Polícia Judiciária por suspeitas de estarem ligados ao Daesh e a crimes de terrorismo cometidos no Iraque.