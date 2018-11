Juíza valida vídeo de espancamento junto à discoteca Urban

Seguranças filmados a bater em jovens arriscam 16 anos por homicídio tentado.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Os três seguranças do Urban Beach que espancaram dois jovens à porta da discoteca em novembro do ano passado vão ser julgados por tentativa de homicídio qualificado. A decisão foi tomada esta quarta-feira pela juíza de instrução criminal – os três arguidos tinham pedido abertura de instrução apelando a que o crime fosse reduzido para ofensas à integridade física –, que manteve a acusação do Ministério Público.

Pedro Inverno, David Jardim e João Ramalhete arriscam uma pena de 8 a 16 anos de cadeia e o pagamento de uma indemnização de 50 mil euros a cada uma das duas vítimas, que se constituíram assistentes no processo.

A decisão foi entregue em mãos aos advogados. À saída do Campus de Justiça, a advogada dos ofendidos mostrou-se satisfeita com o despacho de pronúncia do TIC de Lisboa. Sandra Cardoso disse esperar agora que os três seguranças venham a ser condenados em sede de julgamento, que ainda não tem data marcada para começar.

Quanto ao vídeo gravado com um telemóvel e colocado a circular nas redes sociais, e que a defesa dos arguidos sustentava ser "prova nula", a juíza de instrução criminal defende no despacho que as imagens "são válidas, podem ser valoradas pelo julgador e não constituem método proibido de prova", uma vez que permitiram "identificar o autor de um crime que veio a ser denunciado às autoridades competentes".

Dos três arguidos, apenas Pedro Inverno está em preventiva, mas devido ao envolvimento no processo ‘Hells Angels’.