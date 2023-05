Um tribunal da cidade de Espírito Santo, no Litoral Centro do Brasil, julga na próxima segunda-feira um homem por um homicídio cometido há 16 anos no concelho de Sintra. Mário de Lima Egídio, um brasileiro que em agosto de 2007 era imigrante em Portugal, encontrou refúgio naquela cidade após o crime.Segundo a imprensa local, o homicídio surgiu após um desentendimento entre o arguido e o português Vítor Ferreira. Este último terá atingido Mário Egídio com uma garrafa, ao tentar separá-lo de uma briga com outros clientes de um bar. O acusado foi então a casa e regressou ao estabelecimento comercial na posse de uma faca.