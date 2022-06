Julgamento de Duarte Lima adiado por falta de notificação de testemunhas no Brasil

O julgamento do antigo deputado Duarte Lima pelo homicídio de Rosalina Ribeiro no Brasil em 2009, previsto para começar quarta-feira, foi adiado para 23 de novembro, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do Tribunal de Sintra.

Segundo a mesma fonte, o adiamento do julgamento resultou do facto do Juízo Central Criminal de Sintra não ter obtido resposta das autoridades brasileiras sobre o pedido de notificação da maioria das testemunhas que residem naquele país.

O julgamento de Duarte Lima já havia sofrido um adiamento depois de ter estado inicialmente previsto para começar em 9 de março passado.