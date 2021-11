E x-líder parlamentar do PSD, antigo vice-presidente do partido e ex-homem-forte do cavaquismo, Duarte Lima sempre acumulou as suas funções públicas com a atividade de lobista e traficante de influências. A acusação é feita por Paulo Morais, fundador da Associação pela Integridade e Transparência, que acusa o ex-deputado, agora a cumprir pena de prisão na Carregueira, de ser o “pioneiro” do tráfico de influências da era atual.