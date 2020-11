Julgamento de Rui Pinto adiado devido à Covid-19. Mãe de juíza infetada

O julgamento do caso que senta Rui Pinto no banco dos réus foi suspenso esta quarta-feira após a mãe de uma das juízas do coletivo ter testado positivo à Covid-19. A magistrada será agora testada, uma vez que na terça-feira esteve com a familiar depois de esta se ter sentido mal.A 27ª sessão do julgamento decorria há cerca de 20 minutos quando a juíza Ana Paula Conceição recebeu uma mensagem e saiu abruptamente da sala. Seguiram-se os restantes juízes do coletivo, Pedro Lucas e Margarida Alves. Poucos minutos depois a juíza Margarida Alves voltou a entrar na sala do julgamento e informou que a mãe da juíza Ana Paula Conceição, de idade avançada, havia testado positivo à Covid-19. "Vamos interromper o julgamento para os próximos 14 dias. Não sei quando poderemos retomar, serão depois notificados", disse a presidente do coletivo.Para além de Ana Paula Conceição, os juízes, a procuradora do Ministério Público e, eventualmente, caso algum magistrado teste positivo, também o funcionário judicial e alguns advogados terão de ser testados ao novo coronavírus. Este é já o segundo caso de Covid-19 a afetar o funcionamento do julgamento do hacker. Amílcar Fernandes, advogado de Aníbal Pinto, o outro arguido, também está infetado com o novo coronavírus.É expectável que as sessões de julgamento só sejam retomadas em janeiro de 2021, já que, depois da interrupção de duas semanas, seguem-se as férias judiciais. Antes desta pausa, estava a prestar depoimento, no Campus de Justiça, em Lisboa, Pedro Henriques, advogado e amigo de Nélio Lucas, ex-homem-forte da Doyen, que acusa Rui Pinto de o tentar extorquir com valores entre 500 mil e um milhão de euros, em 2015. Em causa estavam publicações feitas na plataforma Football Leaks sobre os negócios do fundo desportivo com vários clubes nacionais e internacionais.Rui Pinto, de 32 anos, responde por 90 crimes.- Os meus sintomas foram ligeiros. Tive perda de olfato e do paladar. Antes de saber que estava infetado, tive ligeiras dores de cabeça, mas que não associei ao vírus.- Durante três dias.- No meu caso, não tive que tomar medicação.- Tive de fazer seis testes, até dar negativo. A particularidade no meu caso foi que acabei também por infetar a minha filha mais velha e a minha mulher, que na altura estava grávida.- Tive de reagir bem, com normalidade. Até porque estava em casa, mas a trabalhar, porque a gestão da corporação dos bombeiros tinha de ser feita, ainda que à distância. O nosso quartel esteve fechado por falta de efetivo apto devido a um surto de Covid-19. E a central telefónica também. Fazíamos reuniões por videoconferência, quando era necessário.- Apelo à calma. É difícil estar fechado e ter de arranjar outros afazeres. Mas, se acabarem por passar este período com a família aproveitem para fazer coisas juntos. À população apelo que use máscara.