Justiça arquiva morte de Marcelo pela quarta vez

“Não vamos desistir do Marcelo, nem de trazer este caso à Justiça”. As palavras são do advogado Gameiro Fernandes – que defende Amélia Santos, a mãe de Marcelo Santos, desaparecido desde 2013 – depois de saber que a Justiça arquivou mais uma vez o processo contra Moisés Fonseca.



Recorde-se que este antigo tradutor da Google confessou informalmente à PJ ter assassinado à facada o cunhado Marcelo – também matou a ex-mulher Carla, em março de 2014, três meses depois do desaparecimento do irmão desta, que nunca foi resolvido.









