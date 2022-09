O Ministério Público do Seixal abriu um inquérito-crime à ação de um agente da PSP da Cruz de Pau, fora de serviço, que no sábado baleou um homem de 44 anos na perna direita. A vítima foi atingida após ter interferido, com outros familiares, “para ajudar” um irmão e uma sobrinha que eram perseguidos pelo polícia, por circularem sem capacete num motociclo.









