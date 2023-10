Uma mulher acusou o companheiro de ter abusado sexualmente do filho de ambos, de 5 anos. Com medo de represálias, fugiu de casa com o menor e informou as autoridades – tribunal e Ministério Público (MP) de Setúbal - da nova residência, em Lisboa. Quando foi notificada para ir com o menino fazer exames ao Instituto de Medicina Legal de Setúbal, o MP mandou a convocatória, com a hora e o local, para a morada onde residiam com o homem, que também já foi acusado pela mulher de violência doméstica.









