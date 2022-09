Ladra agride vigilante de associação com mealheiro

Uma mulher de 25 anos agrediu com violência o vigilante de uma associação de Lisboa, após ter sido apanhada a furtar. Atingiu-o na face com um mealheiro que tinha acabado de furtar. Foi detida pela PSP.De acordo com a polícia, a mulher entrou primeiro num edifício em obras e furtou a um dos trabalhadores uma pequena quantia monetária e um cartão de multibanco. De seguida, entrou na associação e furtou o mealheiro com 120 euros.Foi retida por uma das vítimas e atacou o vigilante. A mulher já tinha histórico criminal por furto de objetos e produtos em espaços comerciais.