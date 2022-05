Um homem encapuzado, e armado com uma arma de pequeno calibre (aparentemente uma pistola), assaltou uma farmácia ao final da noite de sexta-feira em Caneças, no concelho de Odivelas.O crime aconteceu perto das 23h00. No interior do estabelecimento comercial estava apenas uma funcionária. Com um gorro passa-montanhas a ocultar-lhe a cara, o ladrão ameaçou a vítima e acabou por roubar apenas cerca de 30 euros. A Polícia Judiciária investiga.