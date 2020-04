Ladrão de carros condenado a 19 anos de prisão por homicídio no Entroncamento

O homem que atropelou mortalmente o proprietário da escola de condução Carmona, no Entroncamento, quando este tentava evitar o roubo do seu próprio carro, foi condenado a 19 anos de prisão em cúmulo jurídico.O Tribunal de Santarém condenou o arguido, Edgar Duarte, de 38 anos, por um crime de furto qualificado e outro de homicídio qualificado, considerando que mostrou "total desrespeito pela vida da vítima", José Fábrica, um empresário de 51 anos. O outro envolvido no crime, Tiago Alves, de 22 anos, apanhou uma pena efetiva de 2 anos e 6 meses de cadeia, por furto qualificado, uma vez que apenas aguardou dentro de outro carro enquanto o cúmplice roubava a viatura de Fábrica.Os factos remontam à madrugada de 18 de março de 2019, quando os dois arguidos se dirigiram à aldeia da Lamarosa, Torres Novas, para furtar um veículo. Enquanto Tiago Alves esperou no carro, Edgar Duarte arrombou a Toyota Hiace de José Fábrica e colocou-a a trabalhar.O empresário acorreu à rua e colocou-se em frente à viatura para impedir o assalto. Morreu abalroado.