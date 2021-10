A PSP da Amadora prendeu esta segunda-feira um homem de 30 anos, por suspeitas do roubo com faca a um motorista de uma viatura de aluguer (TVDE). A vítima deu o alerta e foi encontrada com ferimentos.A PSP encontrou um homem com descrição idêntica à fornecida pelo motorista. Tentou fugir, mas foi apanhado com uma shotgun pronta a disparar. Acabou detido por posse de arma proibida, devido à falta de flagrante do roubo ao motorista.