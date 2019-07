Ladrão de reboques e tratores preso em Coruche

Um homem de 22 anos foi preso pela GNR de Vila Franca de Xira por furtos de reboques e tratores numa empresa e numa residência, na zona de Coruche. O ladrão foi apanhado na segunda-feira.A investigação, realizada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Vila Franca de Xira, permitiu mesmo localizar parte do material furtado.Assim, na residência do detido, em Palmela, a GNR recuperou, após cumprimento de mandado judicial, dois reboques, um trator agrícola, um atrelado para transporte de cavalos, uma placa vibratória e uma charrua, um corta-relva, as luvas usadas nos furtos e um veículo.O jovem foi constituído arguido.