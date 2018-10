Condutor de reboques que violou turista solto com pena suspensa

Agressor deu boleia a mulher inglesa, de 24 anos, que violou em zona erma. Foi condenado a quatro anos e seis meses e pagamento de indemnização.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Um motorista de um reboque de automóveis foi ontem condenado, no Tribunal de Lagos, a uma pena de quatro anos e seis meses de cadeia, pela violação de uma turista inglesa, a quem deu boleia. O homem, de 33 anos, confessou que obrigou a vítima, de 24 anos, a manter relações sexuais numa zona erma junto a uma estrada, em Aljezur, e a pena foi suspensa, ficando em liberdade sob regime de prova. Terá de pagar dois mil euros de indemnização à vítima.

O caso ocorreu na tarde do dia 14 de abril de 2017, quando o homem encontrou a turista britânica a pedir boleia para Faro na berma da EN120, entre Aljezur e Lagos. O condutor parou e deu-lhe boleia. Depois de andarem 15 quilómetros fez um desvio, alegando que ia "carregar um veículo" com o reboque. O homem parou o veículo num local ermo junto à antiga estrada EN120. Segundo a Acusação do Ministério Público (MP), dirigiu-se à vitima e "exibiu-lhe o pénis ereto e disse-lhe ‘come on, baby’". Através do uso da força, despiu os calções e as cuecas da vítima e obrigou-a sexo anal e vaginal em cima da plataforma da viatura. A vítima conseguiu fugir e pediu ajuda .

O MP considera que o homem quis "satisfazer os seus instintos sexuais e paixões lascívias", apesar de saber que atuava contra a vontade da vítima. No entanto, foi o próprio MP a pedir uma pena suspensa para o motorista, tendo em conta que o arguido confessou a violação, mostrou arrependimento e não tem antecedentes criminais.