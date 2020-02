Ladrão detido duas vezes numa semana em Albufeira

Um homem de 45 anos foi detido pela GNR duas vezes numa semana, em Albufeira, por tráfico de droga e por um roubo a turistas.Segundo oapurou, o suspeito foi detido com 21 doses de haxixe e 17 dólares, na segunda-feira passada, depois de se ter envolvido em desacatos com outro homem. Foi constituído arguido e libertado. Contudo, na sequência daquela ação, a GNR apurou que sobre o homem recaíam fortes suspeitas de ser o autor de um roubo por esticão, ocorrido no dia 29 de janeiro, também em Albufeira.As vítimas foram duas turistas a quem foi roubada a quantia de 1000 euros e 300 dólares, documentos pessoais e um telemóvel.O Ministério Público emitiu mandados de detenção, bem como de busca e apreensão, e no dia seguinte o suspeito foi novamente detido, tendo sido recuperados apenas os documentos pessoais das vítimas e o telemóvel.O detido foi apresentado ao Tribunal Judicial de Albufeira, na quarta-feira, e foi libertado, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência, apurou ojunto de fonte da GNR.O facto de o suspeito ter ainda na sua posse 17 dólares quando foi detido após os desacatos foi determinante para que os militares da GNR de Albufeira o relacionassem com o roubo às turistas, o qual foi perpetrado por meio de esticão.