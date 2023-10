Um homem de 32 anos foi detido pela PSP, no Funchal, pela autoria de furtos e roubos na zona baixa da cidade. O suspeito "fazia de modo de vida o cometimento deste tipo de ilícitos" e ficou em prisão preventiva. De acordo com a PSP, o homem está "referenciado em pelo menos mais 17 processos distintos no corrente ano, os quais irão prosseguir em investigação".