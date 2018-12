Ladrão em fuga louca à polícia deixa placa dentária no carro

«Bebé’ tentou atropelar polícias durante uma perseguição e conduziu a alta velocidade por cima de passeios.

Durante todo o ano de 2016, João Roque de 41 anos dedicou-se a furtar carros nas cidades de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim. Apoderou-se de dezenas de viaturas, que abastecia em postos de combustível e dos quais fugia sem pagar. Num dos casos, o arguido, que está preso, fugiu a alta velocidade à PSP, que o perseguiu. Tentou atropelar os agentes, conduziu por cima de passeios e só parou, em Ramalde, Porto, após um despiste. No banco do carro, deixou apenas a placa dentária.

O processo, consultado pelo CM, refere que o arguido, conhecido pela alcunha ‘Bebé’, realizou ainda vários furtos em farmácias. Enquanto distraía as funcionárias, apoderava-se de frascos de perfumes. Um dos estabelecimentos foi assaltado por João Roque dois dias seguidos.



Outro dos casos pelos quais está acusado ocorreu no Lidl de Portas Fronhas, Vila do Conde, de onde o arguido fugiu na posse de 24 embalagens de cápsulas de café no valor de 83 euros. Antes de fugir, num carro que furtou, ainda ameaçou o chefe da loja: "Vai para dentro, filho da p..., ou faço-te já a folha".

O arguido já está a ser julgado, em Matosinhos. Responde por vários crimes de furto, coação, resistência e coação sobre funcionário e condução perigosa.

Este não é o primeiro contacto do arguido com a Justiça, uma vez que já tinha sido condenado a uma pena efetiva de dois anos de prisão por crimes de roubo.

Atualmente, João Roque está preso à ordem deste processo, em Paços de Ferreira.