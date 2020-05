Ladrão finge ataque cardíaco após assalto no Porto

Arrombaram a porta do Minipreço da rua da Boavista, Porto, na madrugada de domingo, e roubaram 10 garrafas de uísque, além de alguns isqueiros.Os dois homens, desempregados, de 31 e 36 anos, fugiram a pé. Um deles foi apanhado pela PSP, pouco depois, na rua Dr. Emílio Peres. O outro suspeito só foi intercetado já na rua Oliveira Monteiro. Ainda tentou intimidar um dos agentes, apontando-lhe uma das garrafas furtadas, e disse que se estava a sentir indisposto por ter uma insuficiência cardíaca.Foi transportado para uma unidade hospitalar e recebeu alta pouco depois. Os dois ladrões - ambos com antecedentes por furtos em estabelecimentos e um deles a aguardar a colocação de uma pulseira eletrónica - passaram a noite na esquadra da Bela Vista e foram esta segunda-feira a tribunal. Ficaram em prisão preventiva em Custoias.Um dos ladrões levava várias garrafas das bebidas alcoólicas furtadas numa mochila e o outro tinha as restantes numa saca. Causaram um prejuízo superior a 300 euros.