Um homem foi mordido por um assaltante, que acabou por lhe roubar um maço de tabaco, na passada quinta-feira, no Terminal Rodoviário de Aveiro.O alerta foi dado às 15h00. Inicialmente, foi abordado pelo ladrão, de 54 anos, com um pedido de um cigarro. Quando o homem estendeu o braço para que retirasse o mesmo do maço, foi mordido na mão pelo assaltante, que lhe levou todo o maço.A vítima foi assistida pelo INEM. A PSP investiga.