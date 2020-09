Ladrão preso após provocar prejuízo de 78 mil euros

Por noite, o assaltante, de 31 anos, chegava a atacar duas lojas de venda de automóveis e motas. Forçava portas e janelas, escalava muros e paredes ou saltava vedações. Deixava sempre impressões digitais e foi detido várias vezes, mas era sempre libertado. Na tarde de 28 de dezembro de 2018, depois de sair do tribunal em liberdade, após ter sido apanhado nessa mesma noite a assaltar um stand de carros, o homem furtou uma carrinha do parque da Câmara Municipal de Gondomar no valor de 7 mil €.Está em prisão preventiva e vai ser julgado por 17 crimes: furto qualificado e simples, dano e falsificação de documentos. A conduta criminal do arguido resultou num prejuízo de 78 mil € para os lesados. O ataque à autarquia ocorreu às 12h15. Fugiu com a viatura até uma rua sem saída. Nesse local foi intercetado pela PSP. Ao perceber que estava encurralado não hesitou e acelerou de marcha atrás embatendo no carro da polícia. Só parou após se despistar, mas fugiu a pé.O primeiro ataque foi cometido a 3 de dezembro de 2018 e o último a 15 de janeiro de 2019. Os assaltos ficaram sempre registados nas imagens de videovigilância. Vários dos estabelecimentos foram assaltados duas vezes pelo ladrão. O arguido, espanhol, vai ser julgado em outubro no tribunal de S. João Novo, no Porto. Em abril deste ano, quando foi acusado, tinha pedido para ser libertado mediante um pedido de perdão de penas devido à pandemia de Covid-19, mas o Ministério Público não atendeu ao pedido.