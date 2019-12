Um ladrão encapuzado e armado com uma pistola assaltou duas farmácias na noite de quinta-feira, no espaço de apenas duas horas. O assaltante fugiu com centenas de euros.O primeiro crime ocorreu pelas 18h12, na farmácia do Prior Velho, Loures. O assaltante ameaçou funcionárias, e fugiu com quantia não apurada.Pelas 20h00, na Pontinha, Odivelas, o mesmo ladrão terá entrado noutra farmácia, de onde fugiu com 300 euros. A PJ investiga os dois roubos.