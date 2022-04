Um homem de 30 anos, libertado recentemente de uma pena de 13 anos de cadeia por roubos, foi novamente detido, pela PSP de Lisboa, por dois crimes de roubo agravado, um deles falhado. O homem, residente no Barreiro - onde já este ano se envolveu num assalto - atacava no Bairro Alto. No fim de semana, à tarde, fez um roubo de 1010 euros e tentou um segundo a uma mulher de 33 anos. Tinha uma mochila fluorescente e foi fácil de identificar e localizar, já na zona do Cais do Sodré. Ficou em prisão preventiva.