Dois homens, de 25 e 26 anos, que foram detidos pela GNR em Paderne, concelho de Albufeira, tinham na sua posse cinco botijas de óxido nitroso (a ‘droga do riso’, como é mais conhecida) e balões para o seu consumo.









Os dois homens foram detidos no âmbito de uma investigação por roubo de um telemóvel a um adolescente, quando este se dirigia para a escola. Aquando do assalto, os suspeitos faziam-se deslocar numa viatura ligeira, que foi apreendida.

Presentes a tribunal, um dos detidos, já com antecedentes por crimes violentos e que se encontrava atualmente com pena suspensa, foi mandado em prisão preventiva. O outro detido ficou em liberdade, mas com apresentações diárias às autoridades, apurou o CM junto de fonte do Comando de Faro da GNR.





As detenções ocorreram segunda-feira, após emissão de mandados de detenção e ainda de busca emitidos pelas autoridades judiciais.