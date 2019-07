Ladrões armados sacam 44 500 euros

Armados com uma espingarda, usaram duas marretas para entrar no Millennium BCP de Lousada, a 20 de março, e obrigar os funcionários a entregarem-lhes o dinheiro das caixas - cerca de 30 mil euros.A dupla, de 19 e 35 anos, é ainda suspeita de, entre fevereiro e março, ter assaltado duas casas: uma em Valongo, da qual roubou 13 mil euros, e outra em Lousada, de onde retirou 1500 euros.Foram detidos pela PJ do Porto e, presentes a juiz, libertados. Têm de se apresentar duas vezes por semana no posto policial mais próximo de casa.Os suspeitos, residentes no Porto e em Vila Nova de Gaia, atuaram armados. Nas diligências realizadas pela PJ, foram apreendidas armas, gorros e outros artigos utilizados nos assaltos.Material probatório considerado pela Judiciária "relevante para a globalidade dos crimes pelos quais estão indiciados, ou seja, roubo a instituições de crédito e a residências com utilização de armas de fogo". Ainda assim, a Justiça decidiu deixar os dois assaltantes em liberdade.No assalto ao banco, os ladrões usaram marretas para partir o vidro da porta e uma caçadeira que serviu para ameaçar os funcionários e chegou a ser utilizada por um dos indivíduos, que efetuou um disparo para o chão durante o roubo.Depois, os assaltantes fugiram, num BMW preto, de matrícula falsa.Na altura, a GNR esteve no local e chamou a PJ - que verificou, durante a investigação, que os homens terão realizado também os dois roubos a casas.