Ladrões levam máquina de tabaco durante assalto a café em Barcelos

Dois estabelecimentos foram assaltados durante a madrugada desta terça-feira, junto à nacional 306, em Barcelos. Segundo o que oconseguiu apurar, um dos furtos ocorreu na freguesia de Alvelos.Os assaltantes entraram numa pastelaria partindo a porta de vidro da mesma e carregando a máquina de tabaco que existia no interior para uma carrinha. No local não há sistema de videovigilância e a máquina iria ser esta terça-feira recarregada.Também esta madrugada, a cerca de 10 quilómetros daquele local, na freguesia de Macieira de Rates, um café-restaurante foi também assaltado. Esta é uma onda de assaltos que se tem vindo a registar nas últimas semanas na região do Minho.