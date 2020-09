Ladrões roubam lâmpadas em passadiço na praia de Faro

O passadiço da praia de Faro tem sido alvo de vários furtos nos últimos anos. O último caso aconteceu no fim de semana passado, com o furto de 12 projetores LED deste equipamento, que faz a ligação entre o parque de estacionamento junto ao aeroporto e a praia de Faro.A situação foi de imediato sinalizada pelo Serviço de Proteção Civil Municipal para evitar incidentes. No entanto, uma mulher acabou por sofrer ferimentos numa perna após ter colocado o pé num dos buracos existentes no passadiço.Para Virgínia Alpestana, representante do executivo da Junta de Freguesia de Montenegro, este é um "problema de civismo, há preocupação em investir nestes espaços e os cidadãos têm de saber zelar por isso, o que não tem acontecido", fazendo referência ainda aos "diversos furtos que ocorreram pouco tempo depois da inauguração do equipamento".A solução para evitar estes acontecimentos, segundo a representante autárquica, poderá passar pela "retirada de todos os projetores do local e tapar os buracos, como se fez na altura dos primeiros furtos", apesar da importância deste material na iluminação noturna do passadiço, muito utilizado pelos cidadãos. O equipamento foi construído para facilitar a circulação pedonal e de bicicleta entre o Parque Natural da Ria Formosa e a praia de Faro, retirando o tráfego automóvel da praia.A situação já originou várias queixas na GNR, mas ainda não foi possível identificar os responsáveis pelos furtos.