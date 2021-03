Ladrões roubam tabaco e bens alimentares em segundos numa bomba de combustível em Guimarães

Uma bomba de combustível foi esta sexta-feira assaltada em Nespereira, Guimarães. O alerta para a ocorrência foi dada cerca das 3h15 da madrugada tendo os ladrões partido o vidro da loja de conveniência do espaço.Em segundos, os ladrões roubaram tabaco e bens alimentares. Posteriormente colocaram-se em fuga. O veículo de fuga foi visto por populares que já deram as características do carro às autoridades.Os militares da GNR já estiveram no local e encontram-se a investigar.O valor do prejuízo está ainda por apurar.