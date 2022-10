A lancha rápida, de 12 metros e equipada com três potentes motores, foi detetada através dos sistemas de vigilância da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR e da Guardia Civil. A embarcação entrou no rio Guadiana carregada de haxixe. A GNR iniciou uma perseguição com uma lancha, que terminou com uma colisão marítima, na zona do Cais das Laranjeiras, em Alcoutim.